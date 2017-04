ha annunciato una nuova espansione di, titolo uscito nel 2010 e ancora oggi supportato da nuovi contenuti.arriverà il 25 maggio e aggiungerà oltre dieci ore di gioco mettendo in scena una poderosa battaglia contro una forza oscura denominata Tenebrae.

Two Worlds II Call of the Tenebrae sarà disponibile dal 25 maggio su PC, inoltre lo stesso giorno arriverà anche un corposo aggiornamento che migliorerà il comparto tecnico della produzione, inoltre nelle prossime settimane verrà pubblicato anche un DLC denominato Shattered Embrace, sul quale però non sono ancora stati diffusi dettagli.

Indubbiamente un gustoso antipasto in attesa di Two Worlds III, titolo annunciato lo scorso anno e in arrivo probabilmente nel 2018.