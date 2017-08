Tyranny: l'espansione Bastard's Wound esce il 7 settembre; ecco un nuovo trailer

In occasione della Gamescom 2017,ha ufficialmente annunciato che, prossima espansione di, sarà pubblicato su PC e Mac il 7 novembre 2017. In cima alla notizia, trovate un nuovo trailer pubblicato per l'occasione.

Con l'arrivo del contenuto aggiuntivo, l'RPG isometrico di Obsidian Entertainment (già conosciuta per l'apprezzato Pillars of Eternity) potrà arricchirsi di una nuova mappa da esplorare, nuove missioni (tra cui quest companion inedite), e nuovi NPC con cui stringere alleanze o imbastire rapporti di rivalità.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Tyranny è disponibile su PC e Mac. L'espansione Bastard's Wound farà il suo debutto il prossimo 7 novembre. Qui, trovate la nostra recensione del GDR di Obisidian.