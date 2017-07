Ubisoft annuncerà a breve nuovi titoli per Nintendo Switch

Durante l'ultimo incontro con gli azionisti,, oltre ad aver presentato gli ottimi risultati finanziari del primo quarto dell'anno fiscale 2017-2018, ha confermato che annuncerà a breve nuovi titoli per Nintendo Switch.

Come dichiarato dal CEO della compagnia, Yves Guillemot, ad affiancare Mario+Rabbids: Kingdom Battle, arriveranno "molto presto" altri giochi, sebbene la compagnia francofona ritenga necessario "attendere ancora un po'" prima di divulgare maggiori informazioni in merito.

Mario+Rabbids: Kingdom Battle si è rivelato "una delle più grandi sorprese ed attrattive" dell'E3 2017, ha rivelato inoltre il Chief Financial Officer Alain Martinez. Un riscontro positivo che, si spera, potrebbe spingere la casa francese a puntare ancora con più interesse sulla piattaforma di Nintendo. Rimaniamo dunque in attesa di scoprire quali nuove sorprese ha in serbo Ubisoft per i possessori di Switch.