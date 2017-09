Ubisoft annuncia Atomega, nuovo FPS multiplayer per PC dagli autori di Grow Up

Con un comunicato stampa,ha annunciato, un nuovo FPS multiplayer online per PC realizzato da, lo stesso studio dietro. Con l'occasione è stato pubblicato il primo trailer ufficiale del gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Atomega è ambientato in una realtà che si sta rapidamente dissolvendo. Tutto ciò che esiste sono Exoforms, forme di vita post-biologiche super avanzate, ultimi lontani parenti di uomini e macchine. Mentre le leggi della fisica si distruggono lentamente, le Exoforms combattono per divertimento e dominio, riproducendo i momenti finali dell'universo in un'arena ai margini della distruzione.

I giocatori dovranno acquisire massa, raccogliendola in modo pacifico o combattendo, per evolvere dall'agile Atomo al divino Omega. Nella competizione, i giocatori si scontreranno in una frenetica battaglia per la supremazia attraverso intensi round da 10 minuti con un massimo di 8 giocatori. L'acquisizione di massa garantisce dei punti e alla fine del round il giocatore con punteggio maggiore otterrà la vittoria.

Atomega sarà disponibile in digitale su Steam al prezzo di 9.99€ a partire dal 19 settembre 2017. In calce alla notizia trovate anche gli screenshot ufficiali del gioco.