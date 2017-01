Ubisoft annuncia il documentario che accompagnerà l'uscita di Ghost Recon Wildlands

annuncia che sta lavorando a un rivoluzionario documentario, destinato a offrire uno degli approfondimenti più significativi sul tema del narcotraffico in Sud America e della battaglia per sconfiggerlo.

Disponibile dal 6 marzo 2017, il documentario si intitola “Wildlands” e racconta le storie autentiche che hanno contribuito alla nascita dello scenario boliviano di Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands. Il filmato offre una visione affascinante e un quadro più ampio sui temi che hanno ispirato il videogioco, evidenziando ulteriormente gli incredibili risultati ottenuti dallo studio di Parigi nel creare uno scenario credibile. Il lungometraggio esplora le storie reali di alcuni personaggi chiave che hanno caratterizzato la guerra al narcotraffico negli ultimi trent’anni. Gli spettatori accompagneranno Rusty Young, autore del bestseller del New York Times, Marching Powder, mentre incontra le persone che sono state coinvolte nella nascita del mercato della cocaina in Sud America. Viaggiando dalla Bolivia fino agli Stati Uniti, il narratore ascolterà i racconti affascinanti di personaggi di entrambi gli schieramenti, dai coltivatori di coca, arrivando, attraverso la catena di approvvigionamento della droga, ai soldati delle Forze speciali impegnati a reprimere il fenomeno, il tutto per offrire una panoramica realistica del traffico e della produzione di droga nel Sud America.

Sviluppato in collaborazione con Chief Productions, Wildlands include i racconti di alcune delle voci più influenti di questo scenario. Per la prima volta, tutti questi personaggi vengono riuniti insieme per offrire una prospettiva più ampia su una crisi globale. Bolivia, Colombia e America del Nord formano lo scenario di questa storia complessa, caratterizzato dalla battaglia tra forze dell’ordine e organizzazioni criminali desiderose di monopolizzare un mercato illegale da miliardi di dollari. Il regista Colin Offland ha descritto la fase di raccolta di tutto il materiale come coinvolgente e intensa; “Abbiamo parlato con persone che conoscono il narcotraffico meglio di chiunque altro, personaggi unici di entrambi gli schieramenti, che hanno definito la famigerata immagine di questo continente. La guerra al narcotraffico è complessa e offriremo agli spettatori un punto di vista inedito sulle persone che hanno plasmato questo scenario, consentendo loro di comprendere meglio un problema globale che riguarda tutti.”

Wildlands introduce le coinvolgenti, incredibili e spesso devastanti storie della vita di alcuni personaggi, tra cui George Jung: l’uomo conosciuto per aver portato la cocaina nell’America del Nord. George Jung è stato uno dei principali protagonisti del narcotraffico negli anni ’70 e ’80 ed è stato reso immortale da Johnny Depp nel film “Blow”. Adam Newbold: come ex Navy SEAL con più di 20 anni d’esperienza di combattimento, Adam ha operato in tutto il Sud America. Tomas McFadden: narcotrafficante pentito e protagonista di “Marching Powder”, ha svelato i trucchi di questo commercio, che l’ha visto diventare un trafficante molto attivo, fino al giorno in cui è stato arrestato con 5 kg di cocaina all’aeroporto di La Paz, cosa che gli ha procurato una lunga permanenza nel famigerato carcere di San Pedro. Accanto a questi personaggi, Wildlands presenta trafficanti, contrabbandieri, riciclatori di denaro sporco, informatori e membri delle forze dell’ordine che hanno plasmato quel puzzle complesso formato dal mondo criminale legato a questa fiorente industria e da coloro che cercano di fermarlo.

Geoffroy Sardin, Vicepresidente senior Vendite e Marketing di Ubisoft ha dichiarato, “Wildlands è una rappresentazione che stimola a riflettere su questa problematica molto complessa. L’argomento ha suscitato un enorme interesse a livello globale e crediamo che, accompagnando Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, ci consentirà di portare i giocatori e gli spettatori di Wildlands in un viaggio alla scoperta di un tema che continua ad appassionare e affascinare un pubblico mondiale.” Sviluppato dallo studio Ubisoft di Parigi, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, il nuovo episodio della famosa serie, è uno sparatutto tattico militare ambientato in un vasto e straordinario scenario open-world nella Bolivia del prossimo futuro.