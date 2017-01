Ubisoft annuncia due nuove statuette di The Division e Ghost Recon Wildlands

annuncia che a breve tutti gli appassionati dell’universo di Tom Clancy potranno acquistare due nuove statuette prodotte da Ubicollectibles dedicate rispettivamente a

Tom Clancy’s The Division: Agente della SHD

Tom Clancy’s The Division è una delle nuove IP di maggior successo di questa generazione. Il gioco è ambientato settimane dopo una devastante pandemia che ha colpito New York durante il giorno del Black Friday. Uno dopo l’altro vengono a mancare i servizi di base, e in pochi giorni, senza cibo e acqua, la società collassa nel caos. La Divisione, un’unità tattica indipendente i cui agenti conducono una vita apparentemente normale, viene attivata per salvare la società. Collabora con gli altri giocatori per indagare sull'origine del virus, proteggi i civili da pericolose fazioni e riprendi il controllo di una città ormai in piena crisi.

Questa statuetta estremamente dettagliata raffigura un agente della SHD impegnato in azione in una New York ormai in rovina. La mina a ricerca, l’orologio e il trasmettitore si illuminano proprio come quelli utilizzati dagli agenti nel gioco. L’interruttore nascosto nella base coperta dalla neve consente di accendere o spegnere l’illuminazione. La statuetta è alta 24 cm ed è dotata di particolari molto realistici. È possibile prenotarla cliccando qui e sarà disponibile dal 2 marzo 2017.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands: Fallen Angel

Lanciato nel 2001 e acclamato dai fan di tutto mondo di Tom Clancy, Ghost Recon ha conquistato 25 milioni di giocatori grazie a nuove uscite. Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands porta la serie a un nuovo livello con un episodio sviluppato da zero per la nuova generazione, che offrirà uno straordinario e vasto scenario open world, interamente giocabile in single player e in modalità cooperativa online fino a quattro giocatori.

La statuetta si ispira direttamente alla celebre statua della Santa Muerte vista nel gioco. Come simbolo di protezione nel mondo fittizio di Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, questa figura religiosa è sia temuta che riverita dai membri del cartello Santa Blanca. La statuetta è alta 25 cm e riproduce fedelmente molti dettagli, come i teschi alla base, le collane e la falce della Santa Muerte. La statuetta "Fallen Angel" è prenotabile su questa pagina e sarà disponibile dal 7 marzo 2017, in concomitanza del lancio mondiale del gioco.