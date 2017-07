Ubisoft annuncia l'Open Beta di Ghost War, modalità PvP di Ghost Recon Wildlands

annuncia l’arrivo di una fase beta per, la modalità PvP di. L'Open Beta sarà disponibile per tutte le piattaforme nei prossimi mesi mentre la modalità completa sarà pubblicata duante l'autunno.

In Ghost War, due team si sfideranno in deathmach quattro vs quattro basati sulle strategie di squadra che i giocatori hanno imparato a conoscere in Ghost Recon Wildlands. I giocatori avranno la possibilità di scegliere il proprio ruolo sul campo di battaglia mentre abbattono gli avversari su mappe di gioco estese ed estremamente varie. Ghost War integra nuove meccaniche PvP, incluso il fuoco di copertura, per creare una vera strategia militare multiplayer con il proprio team.

Sviluppato da Ubisoft Paris, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands è uno sparatutto militare interamente giocabile in cooperativa fino a 4 giocatori o in singolo dall’inizio alla fine. I giocatori hanno totale libertà di scelta sulla strategia da utilizzare per portare a termine la missione e osservare come il mondo reagisce alle loro azioni. I giocatori possono scegliere di muoversi nella notte, attaccare all'alba, o lavorare insieme per eseguire un tiro sincronizzato ed eliminare i nemici in un colpo solo. Ogni scelta ha delle conseguenze e i giocatori dovranno improvvisare o adattare i propri piani per portare a termine con successo la missione.