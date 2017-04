Ubisoft annuncia le modalità di Rayman Legends Definitive Edition per Switch

: Ubisoft annuncia che Rayman Legends Definitive Edition offrirà la nuova modalità solo Kung Foot e la modalità torneo in esclusiva per Nintendo Switch. In apertura potete trovare il nuovo trailer del gioco.

Nintendo nella sua storia ha inserito il brand di Rayman sin dall’inizio della serie, con titoli come Rayman Advance per Game Boy Advance, Rayman 2 The Great Escape per Nintendo 64 e Rayman Raving Rabbids per il lancio di Wii. Rayman Legends Definitive Edition, come capostipite della serie su Nintendo Switch, offrirà una nuova dimensione a Kung Foot, l’amato mini-gioco di calcio ambientato nell’universo di Rayman.

Kung Foot offrirà la modalità Solo vs AI e la nuova modalità torneo per far scontare uno contro l’altro fino ad 8 team. Grazie alla portabilità di Nintendo Switch, i giocatori di Kung Foot potranno competere ovunque e in qualunque momento. Rayman Legends Definitive Edition supporterà la modalità locale cooperativa wireless fino a 2 console o la modalità multiplayer usando 2 controller Joy-Con.

In aggiunta alle competizioni di Kung Foot, i giocatori potranno nuovamente unirsi a Rayman, Globox, Barbara e ai Teens nel loro viaggio attraverso la mitica Radura dei Sogni e provare questo amatissimo gioco in un modo tutto nuovo. Il gruppo dovrà correre, saltare e farsi strada attraverso ogni mondo per togliersi dai guai e scoprire i segreti di ogni dipinto leggendario.