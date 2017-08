Ubisoft annuncia la SIX Collection Chibi,un set di statuine a tema Rainbow Six

annuncia che la collezione, un set di 5 esclusive statuette ispirate a personaggi della serie di, è disponibile per il preordine su Ubisoft Store.

Per rimanere fedele agli eroi della serie, Ubicollectibles & Ubiworkshop hanno collaborato direttamente con lo studio di Ubisoft Montreal per creare queste statuette, ognuna dell’altezza di 10cm. La collezione include:

Eliza “Ash” Cohen è un operatore d’attacco, specializzata nelle demolizioni. Usando il suo Remote Breach, può distruggere qualsiasi cosa e sorprendere i suoi avversari.

Monika "IQ" Weis è un operatore d’attacco, specializzata nel rilevamento elettronico, il che significa che può facilmente evitare le trappole dei nemici.

Gilles “Montagne” Touré copre sempre la propria squadra. Con il suo scudo estensibile, può fermare i proiettili OpFor durante qualsiasi aggressione.

James “Smoke” Porter è un operatore difensivo con molto coraggio e determinazione sul campo di battaglia. È specializzato nella produzione e manipolazione di gas velenosi.

Alexsandr "Tachanka" Senaviev è un operatore difensivo specializzato nell’utilizzo di armi pesanti. Per annientare i nemici usa la sua arma preferita, una mitragliatrice RP-46 Degtyaryov.

Acquistando una statuetta della SIX Collection, i giocatori riceveranno un codice per sbloccare l’esclusivo ciondolo dell'operatore. Questi collezionabili unici saranno acquistabili dal 3 ottobre 2017 e sono già disponibili per il preordine su Ubisoft Store. Saranno inoltre disponibili all'acquisto in esclusiva mondiale durante Gamescom, dal 22 al 26 agosto nella boutique Ubisoft.