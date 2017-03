Ubisoft annuncia Tom Clancy's ShadowBreak per dispositivi mobile

ha annunciato, sparatutto tattico multiplayer per dispositivi mobile in cui indosseremo i panni di un cecchino d'élite. La software house ha inoltre pubblicato un trailer di presentazione, che trovate in apertura.

Svariate fazioni estremiste criminali hanno organizzato una serie di attacchi coordinati su scala globale, riuscendo a prendere e tenere in ostaggio le popolazioni di diversi stati, chiamati poi dai media "Shadow Nations". Per far fronte a questa minaccia, è stata istituita l'iniziativa ShadowBreak. Nel gioco assumeremo il comando di una squadra composta da militari addestrati in tattiche di guerriglia e controinsurrezione. ShadowBreak è il primo titolo a marchio Tom Clancy's per smartphone e tablet, è sviluppato da Ubisoft Halifax e sarà lanciato nel corso dell'anno su iOS e Android.