Dopo il reveal diha annunciato ufficialmente l'arrivo di, secondo capitolo dell'omonima serie automobilistica in arrivo nel corrente anno fiscale (ovvero entro il 31 marzo 2018).

Al momento non possediamo ulteriori dettagli sul gioco; Ubisoft ha assicurato che mostrerà di più al riguardo al prossimo E3 di Los Angeles. A tal proposito, la compagnia francese ha da poco rivelato data e ora della sua conferenza: oltre a The Crew 2, si attendono maggiori informazioni anche su Assassin's Creed Origins e Far Cry 5.

Rimanete sulle nostre pagine per non perdervi nessun aggiornamento in vista dell'E3 2017 di Ubisoft.