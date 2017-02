Ubisoft annuncia Virtual Rabbids The Big Plan per Google Daydream

annuncia che, la prima esperienza VR mobile dei, sarà disponibile questa primavera su, la piattaforma VR di

Sviluppato da Ubisoft Montpellier in collaborazione con Ubisoft Bucharest, esclusivamente per realtà virtuale, questo gioco mobile è basato sulla celebre serie dei Rabbids che ha venduto più di 14 milioni di videogiochi in tutto il mondo, tanto da diventare protagonista di una serie televisiva animata trasmessa in oltre 110 paesi. In Virtual Rabbids, gli irriverenti Rabbids hanno rubato e codificato una password top secret di sicurezza nucleare. I giocatori saranno chiamati da un agenzia governativa a viaggiare attraverso diverse località in un’esilarante avventura alla ricerca delle cifre mancanti. I giocatori si troveranno in alcune situazioni precarie durante la corsa per salvare il pianeta.

Virtual Rabbids offre ai giocatori l’opportunità di immergersi nell’universo dei Rabbids e, grazie alle cuffie e al controller di Daydream, i giocatori potranno sperimentare un’esperienza di gioco più ricca ed coinvolgente.

"Ubisoft è impegnata a lavorare con nuove tecnologie e nuove piattaforme per offrire esperienze di gioco più avvincenti e interattive", ha dichiarato Dominique Tardieu, Vicepresidente Vendite e Marketing, mobile business di Ubisoft. "Siamo felici di portare Rabbids su Daydream in quanto ci permette di offrire un ambiente VR su mobile ai fan della serie e non vediamo l'ora di scoprire le nuove opportunità che questo dispositivo ha in serbo per i nostri sviluppatori".