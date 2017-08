Ubisoft apre un nuovo studio a Stoccolma capitanato da un ex membro DICE

ha annunciato l'apertura di un nuovo studio di sviluppo a Stoccolma, in Svezia, con l'obiettivo di espandere la presenza della compagnia anche in Nord Europa. A guidare lo studio sarà, ex responsabile presso gli uffici di

Stando alle parole della compagnia francese, il nuovo studio lavorerà a stretto contatto con la divisione di Ubisoft Massive situata a Malmö, nota per essere al lavoro su diversi progetti tripla A incluso un nuovo gioco su licenza dedicato ad Avatar (il gioco verrà realizzato con la collaborazione di Lightstorm Entertainment e Fox Interactive).

Per quanto riguarda la figura di Patrick Bach, ricordiamo che l'ex responsabile di DICE aveva supervisionato la creazione di tutti i principali titoli della società (come Mirror's Edge, Star Wars Battlefront e Battlefield 1).

Rimaniamo in attesa di nuovi dettagli sui progetti in cantiere presso i nuovi studi di Ubisoft.