Ubisoft: Assassin's Creed Origins dà il meglio di sé su Xbox One X

Nel corso di una recente intervista concessa a We Write Things, Ashraf Ismail, game director presso, è tornato a parlare di, soffermandosi in particolare sulla versione Xbox One X del gioco.

Stando alle parole di Ismail, sarà proprio la console premium di Microsoft a permettere al titolo di splendere al massimo delle sue possibilità.

"Lavorare su Scorpio si è rivelato un piacere. Si è rivelato molto semplice far girare velocemente il titolo in high fidelty. Con Xbox One X il gioco è fantastico. Onore ai nostri ingengeri, artisti e direttori tecnici, il gioco è davvero impressionante. Penso che la versione Xbox One X sia la migliore, perché renderizzata ad un'alta risoluzione. Possiamo disporre di un maggiore quantitativo di RAM e ci sono molteplici tool che possiamo utilizzare per mettere in buona luce il nostro lavoro artistico.

L'esperienza rimane la stessa su tutte e tre le piattaforme [PC, PS4, Xbox One]. Facciamo del nostro meglio in modo che il gioco brilli su ognuna di queste. Detto questo, la versione Xbox One X è assolutamente l'edizione migliore".

Assassin's Creed: Origins uscirà il 27 ottobre su PC, PS4 e Xbox One. Nei giorni scorsi alcuni rumor suggerivano la presenza di una modalità 1080p/60FPS proprio per l'edizione Xbox One X del gioco: pur non dando conferme definitive, Ubisoft non ha escluso il concretizzarsi di questa possibilità.