Ubisoft ha assunto quattro sviluppatori di Telltale Games

ha oggi annunciato di aver assunto quattro sviluppatori di, software house autrice di svariate serie di avventure interattive fortemente incentrate sul comparto narrativo.

Le new entry rispondono ai nomi di Dennis Lenart, Nick Herman, Pierre Shorette, e Adam Sarasohn, ovvero alcune delle menti dietro la creazione degli episodi di The Walking Dead, Tales from the Borderlands, Minecraft: Story Mode e The Wolf Among Us.

"Siamo entusiasti di accogliere questi veterani dell'industria negli studi di Ubisoft San Francisco. Nel mentre continuiamo ad espandere il nostro portfolio di giochi, miriamo ad assumere i migliori talenti dell'industria e infondere ai membri dei nostri team la passione dello sviluppo", il comunicato della compagnia francese.

Cosa ne pensate di questa notizia? Credete che d'ora in poi vedremo delle storie più avvincenti raccontate nei titoli Ubisoft?