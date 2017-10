Ubisoft celebra il lancio di South Park: Scontri Di-Retti con due nuovi trailer

Nella giornata odierna,ha pubblicato due nuovi trailer per celebrare l'imminente debutto di, disponibile in Italia fra poche ore su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

In testata alla notizia trovate il trailer di lancio del gioco tratto dall'irriverente show ideato da Matt Stone e Trey Parker, mentre in calce potete dare uno sguardo al trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale, che ha riconosciuto nel prodotto di Ubisoft una degna continuazione de Il Bastone della Verità.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che South Park: Scontri Di-Retti sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire da domani, 17 ottobre. Per tutte le informazioni sul gioco, vi invitiamo a consultare la nostra recensione.