Ubisoft chiede ad alcuni utenti Uplay cosa pensando di Nintendo Switch

Ubisoft si è dimostrata fin da subito molto interessata alla nuova console Nintendo, rendendo disponibile al lancio uno dei pochi titoli presenti nella libreria dell'ibrida: Just Dance 2017, mentre altri come Rayman Legends sono in dirittura d'arrivo. La compagnia francese, tuttavia, è interessata a conoscere il parere dei giocatori.

Nelle ultime ore, alcuni utenti Uplay sono stati invitati da Ubisoft a discutere di Nintendo Switch tramite incontri online, che potranno essere stabiliti direttamente con i giocatori e svolti attraverso chat testuale o con l'ausilio di webcam. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Qual-Box, ricompenserà gli utenti selezionati con un bonus di 50 $ spendibile sullo store di Ubisoft.

Per partecipare sarà necessario ricevere il messaggio d'invito direttamente dalla compagnia francese. Cosa ne pensate di questa iniziativa? Cosa direste a Ubisoft riguardo Nintendo Switch?