Ubisoft: l'immagine leak di Assassin's Creed Empire è un falso

Intervenuto in una sessione AMA (Ask Me Anything) su reddit, Aymar Azaizia, Head of Content per Assassin's Creed, ha smentito categoricamente che l'immagine in questione provenga dal nuovo capitolo della saga.

Discutendo di altri aspetti, Azaizia ha anche espresso la sua opinione riguardo alla forte competizione che il genere open world sta ospitando di recente, specialmente dopo gli arrivi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Horizon: Zero Dawn. "Ho iniziato con Assassin's Creed II, che in quel periodo uscì insieme a Mass Effect 2, Uncharted 2 ecc. Conviene ai giocatori, ed esorta noi a migliorarci costantemente. Voglio dire, basta guardare Metal Gear Solid V, Zelda, l'imminente Red Dead Redemption 2; ci sono così tanti giochi da cui imparare. Accogliamo a braccia aperte l'arrivo di altri bei giochi, e nel momento in cui pubblicheremo il nostro, saremo pronti per competere".

Ma ancora, si è parlato anche di comparto narrativo e del ritorno (improbabile) del multiplayer. "L'ambientazione contemporanea è parte integrante di Assassin's Creed, a mio parere, ed è per questo che abbiamo spinto molto da questo punto di vista anche con altri media (fumetti, racconti scritti, film...). Se utilizzeremo lo scenario moderno, faremo sì che venga ben realizzato.

[Per quanto riguarda il multiplayer] non abbiamo alcun piano al momento per tornare a proporre quel tipo di esperienza".

Infine, è stato confermato che Ubisoft ha avviato le trattative per creare una serie TV (in live action) basata sulla saga, e che non ha attualmente intenzione di rendere compatibile Empire con i dispositivi VR.