Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il CFO diAlain Martinez ha confermato che la società continuerà a supportare. Il lancio della console è andato molto bene e la casa francese vuole portare i suoi titoli su Switch con l'obiettivo di conquistare un pubblico più ampio possibile.

Yves Guillemot (CEO di Ubisoft) ha poi rivelato che un nuovo gioco non ancora annunciato è in arrivo su Switch, inoltre ci sarebbero anche altri due progetti già in fase di sviluppo. Uno di questi potrebbe essere il tanto rumoreggiato crossover tra Mario e i Rabbids mentre non è chiaro se Far Cry 5, il nuovo Assassin's Creed, South Park Scontri Di-Retti e The Crew 2 possano arrivare sulla piattaforma Nintendo.