Ubisoft E3 2017: conferenza commentata in italiano lunedì 12 giugno alle 22:00

Come da tradizione, anchesarà presente all'E3 di Los Angeles: il publisher francese approfitterà della fiera americana per rivelare le ultime novità sui principali prodotto della prossima stagione. Per l'occasione, commenteremo la conferenzain diretta su Twitch, YouTube e Facebook a partire dalle 22:00 di lunedì 12 giugno.

Ubisoft ha in programma una line-up decisamente interessante che include il nuovo Assassin's Creed, Far Cry 5, The Crew 2 e South Park Scontri Di-Retti, inoltre non sono esclusi annunci a sorpresa, uno di questi potrebbe essere il tanto rumoreggiato RPG crossover tra Super Mario e Rabbids.

L'appuntamento con la conferenza Ubisoft è fissato per lunedì 12 giugno alle 22:00 (ora italiana), vi invitiamo a sintonizzarvi sui nostri canali Twitch, YouTube e sulla pagina Facebook di Everyeye.it per poter seguire lo show commmentato e tradotto in italiano.



Durante l'E3 2017 aggiorneremo regolarmente il nostro canale Telegram e la pagina Facebook con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Los Angeles, per farvi vivere l'E3 a 360 gradi.