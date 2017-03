Ubisoft e ESL annunciano il secondo anno della Rainbow Six Pro League

ed, la più importante organizzazione internazionale di eSports, sono lieti di annunciare che le competizioni del secondo anno dellainizieranno il 20 marzo in Nord America, il 23 marzo in Europa e il 26 marzo in Brasile.

Il primo anno di competizioni si è appena concluso con il Six Invitational di Montreal, dove le migliori squadre al mondo hanno gareggiato in un emozionante testa a testa. Una community in costante crescita di oltre 15 milioni di giocatori ha mostrato un grandissimo interesse nei confronti della competizione, che ha raggiunto ben 120.000 spettatori simultanei, per un totale di oltre 1.300.000 ore di competizioni visualizzate durante i tre giorni dell’evento. Questi numeri estremamente positivi riflettono l’ottima reputazione del gioco nel panorama degli eSports, oltre al grande impegno di Ubisoft nel continuare a sostenere il gioco a lungo termine grazie al supporto, ai feedback e all’entusiasmo della community. Il secondo anno di competizioni della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League si svolgerà esclusivamente su Windows PC per garantire un migliore e maggiore sviluppo della competizione, mentre i giocatori console potranno partecipare alle Major Leagues.

“Passando interamente al formato PC, vogliamo garantire un maggior livello di impegno e intrattenimento alla competizione, promuovendo tutti i valori positivi che condividiamo: la dedizione che i nostri professionisti mettono nel gioco, la loro disciplina, il loro duro lavoro e i sacrifici che fanno”, ha dichiarato Alexandre Remy, Responsabile del brand.

Le competizioni di quest’anno includeranno tre stagioni della Pro League e una finalissima che incoronerà il Campione mondiale di Rainbow Six. Al termine di ciascuna stagione, le squadre meglio posizionate in Europa, Nord America e Brasile si sfideranno in una serie di emozionanti testa a testa nella finalissima per aggiudicarsi il montepremi di 100.000 dollari. La finale della Season One si terrà a Katowice, in Polonia, il 20 e 21 maggio.