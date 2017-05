Ubisoft inaugura oggi la seconda stagione di For Honor

annuncia che la seconda stagione di, è ora disponibile su tutte le piattaforme.aggiungerà nuovi contenuti, tra cui due nuovi eroi, due mappe extra, nuovi oggetti per la personalizzazione e alcuni aggiornamenti del gameplay.

Le mappe e gli aggiornamenti saranno disponibili gratuitamente per tutti i giocatori dall’inizio della Stagione Due, mentre i nuovi eroi, il letale Shinobi e l’agguerrito Centurione, ora disponibili per i possessori del Season Pass, saranno sbloccabili da tutti i giocatori dal 23 maggio per 15.000 punti Acciaio ciascuno. Il team di For Honor ha anche apportato numerosi miglioramenti a diverse caratteristiche chiave del gioco, tra cui il bilanciamento degli eroi, l’equipaggiamento, la creazione della partita e la stabilità della rete, mentre altri miglioramenti sono già stati pianificati per le prossime settimane e per i mesi successivi. Il lancio della Stagione Due è una fantastica opportunità per tornare sul campo di battaglia o per provare For Honor per la prima volta.

Shadow & Might aggiunge una vasta di gamma di nuovi contenuti, tra cui:

Lo Shinobi (Samurai assassino) : gli Shinobi sono guerrieri in grado di muoversi molto agilmente sul campo di battaglia, grazie ad abilità come backflip, front roll, dodge cancel e super sprint. Pur essendo piuttosto vulnerabili a causa della loro scarsa salute e della difficoltà di eseguire contromosse difensive, compensano tali carenze con la loro incredibile agilità e i loro attacchi a distanza. Infatti, impugnano una tradizionale arma giapponese, il kusarigama, composta da una falce collegata a una catena e grazie a questa arma versatile, lo Shinobi vanta la maggiore portata di attacco di tutti gli eroi.

Il Centurione (Cavaliere ibrido) : i Centurioni sono guerrieri da mischia specializzati nel superare le difese nemiche e ridurre la resistenza dei loro avversari. La loro ridotta distanza di attacco richiede infatti un approccio ravvicinato e una volta isolati i nemici, possono punirli con un salto estremamente potente e in grado di provocare molti danni. Equipaggiati con il sempre affidabile gladio, i Centurioni sono particolarmente adatti per attacchi ravvicinati e assalti combinati a breve distanza.

Nuove mappe : la Stagione Due espanderà ulteriormente la selezione di mappe per l'esperienza multigiocatore con l'inclusione di Forgia e Giardino del tempio. Forgia rappresenta tutto il potere di Ashfeld e la forza brutale dei Cavalieri. Mentre il Giardino del tempio incarna la bellezza e l'armonia del Myre, ma ormai è stata trasformata nel campo di battaglia dei Samurai. Entrambe le mappe sono disponibili in tutte le modalità multigiocatore.

Revisione degli equipaggiamenti : Shadow & Might rinnova il sistema di gestione dell'equipaggiamento, eliminando statistiche non utili o ripetute, assicurandosi che nessuna categoria e personaggio sia troppo potente. Anche la presentazione delle statistiche degli equipaggiamenti cambierà, in quanto ora è possibile visualizzare gli aumenti in percentuale per ogni singola categoria.

Livello equipaggiamenti epici : in contemporanea sono stati inseriti gli equipaggiamenti epici, che aumentano il relativo punteggio da 108 a 144.

: in contemporanea sono stati inseriti gli equipaggiamenti epici, che aumentano il relativo punteggio da 108 a 144. Nuovi territori per la Guerra delle Fazioni: con la Stagione Uno della Guerra delle Fazioni arrivata agli sgoccioli, la mappa della Guerra delle Fazioni vedrà alcuni cambiamenti, con l’introduzione di nove nuovi territori in questo avvincente metagame multipiattaforma. Con onore, orgoglio e alcune ricompense esclusive di gioco in palio, le dodici settimane della Guerra delle Fazioni decideranno la fazione dominante.

For Honor offre una campagna avvincente, oltre a un’emozionante esperienza multiplayer. I giocatori potranno vestire i panni dei guerrieri di tre grandi fazioni: gli arditi cavalieri, i brutali vichinghi e i misteriosi samurai, combattendo fino alla morte in una serie di campi di battaglia intensi e realistici. L’innovativo sistema di combattimento di For Honor, l’Arte della guerra, garantisce un controllo totale dei propri guerrieri, consentendo ai giocatori di utilizzare le abilità e gli stili di combattimento di ogni eroe per eliminare tutti i nemici che li ostacoleranno.