Ubisoft è interessata a produrre un sequel del film di Assassin's Creed?

Il film dinon ha riscosso purtroppo il successo sperato da parte di critica e pubblico: le recensioni non hanno premiato la pellicola e anche gli incassi sono stati tiepidi (230 milioni incassati a fronte di 125 milioni di budget). Nonostante questo,sembra voler continuare a investire nel mondo del cinema.

Almeno questo è quello che farebbe pensare un questionario inviato ad alcuni iscritti a Uplay, nel quale si chiede l'eventuale interesse per un nuovo film di Assassin's Creed, magari con personaggi diversi o con l'introduzione di nuovi eroi, come possiamo intuire dalla domanda "Saresti interessato al film se Marion Cotillard non fosse presente nel cast artistico?"

Chiaramente, al momento non c'è nulla di confermato e un sequel di Assassin's Creed non è stato annunciato, il lungometraggio deve ancora uscire in formato home video e probabilmente qualsiasi decisione futura in merito verrà presa anche in base agli incassi di DVD, Blu-Ray e acquisti digitali.