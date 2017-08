Ubisoft invita i fan a provare la sua line-up per la Gamescom di Colonia

ha quest'oggi annunciato la sua personale line-up che porterà alla nuova edizione della Gamescom, annuale evento dedicato ai videogame che si terrà a Colonia dal 22 al 26 agosto.

I visitatori potranno provare le versioni dimostrative di Assassin’s Creed Origins, Far Cry 5, Mario + Rabbids Kingdom Battle, South Park: Scontri Di-Retti e The Crew 2, oltre a sfidarsi con For Honor e Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Nel corso della settimana, presso lo stand Ubisoft (Hall 6.1, stand B020), saranno organizzate varie attività dedicate ai fan, tra cui esibizioni di Just Dance 2018 e presentazioni esclusive, annunci, demo, trailer e omaggi. Sempre presso lo stand sarà disponibile anche lo store di Ubisoft, in cui i visitatori potranno acquistare gli oggetti della linea Ubicollectibles, tra cui, per la prima volta, la nuova serie di statuette Chibi “Six Collection”.

La finale della Rainbow Six Siege ESL Season 2 si terrà presso l’Alpha Stage ESL Arena nella Hall 9 durante la Gamescom. In particolare, venerdì 25 agosto si svolgeranno le semifinali, mentre la finale della Season 2 è in programma per sabato 26 agosto. Le finali saranno trasmesse in diretta dalle 9:45 alle 20:00, insieme a dimostrazioni live di nuovi contenuti e panel tra sviluppatori e community.

Ubisoft ricompenserà alcuni dei suoi fan più fedeli e appassionati invitando 15 Star Player, scelti tra i membri dell’Ubisoft Club, a vivere un’esperienza VIP oltre all’opportunità di partecipare a una serie di incontri con i suoi sviluppatori. Inoltre, i partecipanti alla Gamescom riceveranno alcune ricompense di gioco esclusive per alcuni titoli Ubisoft e avranno l’opportunità di accedere alla Ubisoft Lounge, all’interno dello stand, per partecipare a incontri, provare demo e discutere sui giochi.

“Siamo davvero felici di poter finalmente svelare la nostra line-up completa ai giocatori europei, dopo il grande successo riscosso all’E3 dello scorso giugno”, ha dichiarato Alain Corre, EMEA Executive Director. “Avremo più di 300 postazioni, il maggior numero mai avuto alla Gamescom, che consentiranno ai visitatori di provare i nostri nuovi giochi in anteprima, condividendo con noi i loro feedback. E grazie ai nuovi contenuti e all’esperienza competitiva di For Honor e Rainbow Six Siege, oltre alle finali della ESL, siamo davvero felici di rassicurare i fan che questi titoli riceveranno un supporto costante”