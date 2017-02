Ubisoft, Lighstorm Entertainment e Fox insieme per un gioco basato su Avatar

annuncia la collaborazione conper creare un nuovo gioco per PC e console ambientato su Pandora, la luna della serie di, prodotto da James Cameron.

Lo studio di Ubisoft Massive Entertainment è a capo dello sviluppo del gioco. Massive ha lavorato allo sviluppo e alla creazione di Tom Clancy’s The Division, che la scorsa primavera ha battuto diversi record nell’industria videoludica, tra cui quello per il gioco più venduto del settore nella settimana di lancio. Lo studio al momento sta lavorando su un nuovo progetto basato su Avatar, il film campione di incassi di tutti i tempi. Quattro sequel di Avatar sono attualmente in fase di sviluppo e Lightstorm Entertainment, Fox Interactive e Massive Entertainment stanno collaborando per creare un gioco che continuerà, insieme ai film, ad ampliare e approfondire l'universo Avatar in modi interessanti e innovativi.

“James Cameron e Lightstorm Entertainment hanno cambiato il nostro modo di pensare la narrazione immersiva grazie al primo Avatar e l'ambizione che hanno per le prossime pellicole e per questo gioco è davvero stimolante", ha dichiarato David Polfeldt, Managing Director, Massive Entertainment. "Siamo onorati che ci abbiano affidato la creazione di un'esperienza degna del nome di Avatar, per noi è davvero un privilegio". Dopo un primo prototipo del gioco creato dal team di Massive Entertainment utilizzando il motore proprietario Snowdrop, Cameron e Lightstorm Entertainment hanno iniziato la collaborazione. Snowdrop è un motore di gioco personalizzato e su misura che permette la creazione di universi di gioco ultra-realistici, arricchiti dall’illuminazione globale dinamica, sorprendenti distruzioni in tempo reale e una quantità incredibile di dettagli ed effetti visivi. È stato utilizzato per sviluppare The Division e altri progetti di Ubisoft ancora non annunciati.

“Quello che mi ha colpito di Massive sono la passione del team per questo progetto e la potenza di Snowdrop", ha dichiarato Cameron. "Credo che il team Ubisoft di Massive Entertainment sia assolutamente il partner ideale per dare vita alla bellezza e al pericolo di Pandora."