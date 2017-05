Ubisoft Massive sta lavorando a nuovi contenuti per The Division

sta attualmente tenendo una nuova Elite Task Force con cui sta raccogliendo pareri e consigli della community di. Fra i membri dell'iniziativa, abbiamo l'utente reddit Morganamp, che di recente ha pubblicato un post con cui ci anticipa l'arrivo di contenuti completamente originali per lo sparatutto MMO di

"Nuovi contenuti che non avete visto prima d'ora. Non stanno rimaneggiando materiale preesistente", si legge dal post su reddit. Gli sviluppatori "non vogliono trattenere informazioni, ma allo stesso tempo non vogliono promettere qualcosa che non saranno in grado di consegnare. Io ho giocato questo contenuto, e per quanto sia stato impegnato per 2 ore, mi è sembrato che fossero passati solo 10-15 minuti. Ero coinvolto e immerso, e onestamente non vedo l'ora che la community di The Division sia in grado di condividere con me questa esperienza". Non è stato però chiarito se le novità riguarderanno la modalità PvE o PvP.

The Divison è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Da pochi giorni è stata resa disponibile per il download la patch 1.6.1 del gioco.