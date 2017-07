Ubisoft non ha nessun piano per portare Assassin's Creed: Origins su Switch

Durante una recente intervista concessa a GamingBolt, il game director diAshraf Ismail ha confermato che Ubisoft non ha nessun piano per portare il gioco su. Il titolo vedrà luce su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 27 Ottobre.

"Pubblicheremo il gioco su Xbox One, Xbox One X, Playstation 4, Playstation 4 Pro e PC. Non c'è nessun piano per pubblicarlo su Switch." afferma Ashraf Ismail. Con una risposta secca e diretta, Ismail ha confermato che Ubisoft non ha nessun piano per portare Assassin's Creed: Origins su Nintendo Switch, almeno fino a questo momento.

In un'altra intervista, invece, il game director si era espresso sulle dimensioni della mappa di Origins, dichiarando che come minimo sarà grande il doppio rispetto ad Havana di Assassin's Creed IV Black Flag.