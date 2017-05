ha annunciato un restyling del proprio logo: sparisce la spirale viola (che ha fatto la sua prima comparsa nel 2003) per lasciare spazio a una spirale bianca stilizzata. Rinnovato anche il font, che utilizza il medesimo colore per risultare più uniforme.

Ubisoft vuole così evidenziare il proprio cambiamento, da publisher di videogiochi a multimedia company di livello globale, come testimonia la produzione del film di Assassin's Creed. Il publisher francese sarà all'E3 2017 di Los Angeles con tanti prodotti, tra cui Assassin's Creed Origins, Far Cry 5, The Crew 2 e South Park Scontri Di-Retti.