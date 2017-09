Ubisoft presenta due nuove statue dedicate ad Assassin's Creed Origins

annuncia che i fan dell'universo dipotranno arricchire la propria collezione con due nuove creazioni digià disponibili al preordine e acquistabili dal 27 ottobre nell'Ubisoft Store.

La statuetta di Aya e la lama celata andranno ad affiancare la statuina di Bayek e la Mela dell’Eden già annunciate in precedenza. Ogni oggetto è stato realizzato a mano utilizzando i modelli 3D del gioco per offrire riproduzioni di altissima qualità. Sono pezzi altamente dettagliati e sono stati creati con texture e materiali come PVC e ABS.

Bayek – La statuina raffigura Bayek e la sua aquila Senu a caccia della loro prossima preda. La statuina di Bayek è dotata di scudo e armi, tra cui un arco con frecce, una spada e la lama celata. Bayek è un berbero-egiziano e come Medjay, è uno degli ultimi di una lunga serie di protettori dell’Egitto. Una tragedia personale lo costringe ad abbandonare la sua città natale e ad intraprendere un viaggio attraverso l’Egitto che porterà alla creazione della Confraternita degli Assassini.

La statuetta di Aya – mostra la protagonista armata di una doppia lama in posa da combattimento. Aya è nata ad Alessandria, ma ha antenati sia greci che egiziani. In gioventù, si trasferisce a Siwa, dove incontra Bayek. Pur non essendo una Medjay, Aya abbraccia la causa di Bayek quando lo sposa. La statuetta può essere combinata con quella di Bayek per formare un diorama di Assassin’s Creed Origins davvero unico.



La Mela dell’Eden –Questa riproduzione ufficiale della reliquia che comparirà in Assassin’s Creed Origins è dotata di illuminazione interna con sistema a led.Tra i Frammenti dell’Eden più desiderati, le Mele sono potenti manufatti creati da un’antica razza per sottomettere l’umanità, controllandone i pensieri, le emozioni e i comportamenti.



La lama celata –Quest’arma segreta può essere indossata come Bayek o mostrata come pezzo da collezione. La lama celata è un’edizione limitata e numerata con Certificato di autenticità, infatti, ne saranno disponibili solo 9.999 copie. Durante il suo lungo viaggio attraverso l’Egitto, Bayek userà rapidamente quest’arma come una fedele e letale alleata. La lama celata di Bayek è nota per essere stata la prima in assoluto utilizzata dalla Confraternita degli Assassini.

Ricordiamo che Assassin's Creed Origins uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 27 ottobre 2017