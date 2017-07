Ubisoft: PS4 la console più redditizia nell'ultimo quarto; seguono Xbox One e PC

ha oggi rilasciato i risultati finanziari del primo quarto dell'anno fiscale 2017-2018, terminato lo scorso 30 giugno. Ciò che è emerso, è che PlayStation 4 si è riconfermata come la console più redditizia per la compagnia francese, piazzatasi davanti a Xbox One e PC.

I risultati fatti registrare da PlayStation 4 continuano a migliorare di anno in anno per Ubisoft, ma è interessante notare come lo stesso discorso si possa applicare per Xbox One, seppur in proporzioni minori. In leggero calo, invece, le prestazioni delle vendite PC e delle console old-gen; nel mentre Switch sembra non avere ancora un ruolo ufficiale nel report finanziario.

Il Nord America si rivela ancora una volta la Regione più proficua per Ubisoft, con l'Europa e il Resto del Mondo a seguire.

Il CEO della compagnia, Yves Guillemot, ha espresso tutta la sua soddisfazione per i risultati ottenuti, addirittura superiori rispetto alle previsioni aziendali (202.1 milioni contro i 170 previsti). Molto bene anche i profitti digitali, che hanno visto ottimi guadagni per giochi, DLC e microtransazioni.