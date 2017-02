Ubisoft pubblica i risultati finanziari dell'ultimo trimestre

ha rivelato i risultati finanziari del terzo trimestre dell'anno fiscale 2016-2017, terminato lo scorso 31 dicembre. Esattamente come nelle scorse occasioni, PlayStation 4 è stata la console più remunerativa per la casa francese; a seguire abbiamo Xbox One e, infine, PC.

Nell'ultimo trimestre dell'anno, è stato il Nord America a rappresentare il mercato più proficuo per Ubisoft (44%), seguito a poche lunghezze dall'Europa (42%).

Come specificato nel report finanziario, le vendite di Watch Dogs 2 "non sono state dinamiche" quanto previsto, ma il titolo sta ora godendo di un momentum favorevole; mentre Steep, invece, ha venduto leggermente di più rispetto alle previsioni d'azienda. Inoltre, abbiamo il successo di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, shooter tattico che vanta al momento 15 milioni di utenti registrati (nei giorni scorsi si era parlato di 13 milioni). Giunge invece una brutta notizia per quanto concerne South Park: Scontri Di-Retti: il titolo, la cui uscita era inizialmente prevista entro il 31 marzo 2017, arriverà invece in un periodo compreso tra il primo aprile 2017 e il 31 marzo 2018.

Le vendite totali nel terzo trimestre dell'anno ammontano ad un totale di 559.9 milioni di euro, al fronte degli 811.3 milioni di euro fruttati nei restanti 9 mesi dell'anno. Un rapporto positivo, che si va ad affiancare all'aumento degli utenti attivi in titoli come Rainbow Six: Siege e The Division, e alla crescita del mercato digitale.

Le previsioni di Ubisoft per il prossimo anno fiscale non considerano più entrate tra i 1.610 e 1.670 milioni di euro, bensì tra 1.455 e 1.495 milioni di euro: il motivo è da imputarsi al rinvio di South Park Scontri Di-Retti.