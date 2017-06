Ubisoft: pubblicato un trailer dal gusto ironico in vista dell'E3 2017

Con gli annunci di, e soprattutto del nuovo capitolo di, la conferenza diè certamente una fra quelle più attese dell'E3 2017.

In vista dell'ormai imminente inizio della fiera losangelina, Ubisoft (che ha di recente cambiato il suo logo rappresentativo) ha pubblicato un nuovo video con cui ha - più o meno - mostrato la lineup dei giochi che presenzieranno alla sua conferenza. Il video, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, non rivela di fatto nulla di nuovo, ma si presenta semplicemente come un invito simpatico e scherzoso da parte della compagnia ad attendere con interesse i suoi annunci (i footage di gameplay vengono infatti volutamente oscurati).

Nel corso della sua conferenza, Ubisoft presenterà i sopracitati giochi, ma sono attese anche due nuove IP (una delle quali dovrebbe essere con buona probabilità Mario & Rabbids Kingdom Battle). Vi invitiamo a continuare a seguire le nostre pagine per non perdervi nessuna novità sull'atteso evento di Los Angeles.