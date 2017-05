Ubisoft pubblicherà quattro giochi entro il 31 marzo 2018, nuova IP in cantiere

ha annunciato durante l'ultima conferenza con gli azionisti che pubblicherà quattro giochi durante l'anno fiscale in corso, ovvero entro il 31 marzo 2018. L'annuncio si riferisce solamente ai prodotti Tripla A e non include dunque titoli mobile, app e giochi digitali a basso budget.

I titoli in questione sono il nuovo Assassin's Creed, Far Cry 5, The Crew 2 e South Park Scontri Di-Retti, tutti previsti entro il 31 marzo 2018. Per il prossimo anno fiscale (ovvero il periodo che va dal primo aprile 2018 al 31 marzo 2019) il publisher francese ha in programma di lanciare una nuova IP dalla forte componente online.

Il gioco in questione (ancora sconosciuto) era previsto inizialmente per l'anno fiscale in corso ma il publisher ha deciso di spostarne l'uscita all'anno fiscale 2018 per dare modo agli sviluppatori di apportare alcune modifiche al progetto. Non è chiaro se questa nuova IP sarà annunciata al prossimo E3.