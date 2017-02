Ubisoft e il rapper MadMan insieme per una canzone dedicata a For Honor

È considerato un astro nascente del rap italiano: si chiamaed è tra i nomi più acclamati del rap italiano. Ma oltre ad essere un giovane artista di successo, è anche un grande appassionato di videogiochi.

È per questa ragione che Ubisoft lo ha scelto per creare un pezzo musicale ispirato a For Honor, il nuovo gioco dedicato alle epiche battaglie tra cavalieri, samurai e vichinghi.

“MadMan è un rapper italiano molto seguito e apprezzato dai giovani – afferma Alberto Coco, il Direttore Marketing di For Honor. Il suo stile, pungente e agguerrito, come un vero combattente, è quanto di più simile a For Honor in ambito musicale. Conosciamo la sua passione per i videogame e l’intesa tra noi è stata immediata. Quando abbiamo chiesto a MadMan di creare una canzone per For Honor si è subito dimostrato molto entusiasta e il risultato ottenuto è una canzone e un videoclip emozionantie avvincenti. Siamo davvero orgogliosi del risultato”.

“I videogame sono la mia passione - afferma MadMan – e per questa ragione non ho esitato ad accettare la proposta di Ubisoft di realizzare una canzone ispirata a For Honor, che è un titolo che ho avuto modo di conoscere e che mi ha subito rapito. Essere stato scelto da Ubisoft come volto per questo titolo è stata una sorpresa ed anche una sfida. Aver dedicato un pezzo a For Honor è stato un vero piacere."

“Non mi basta una razione neanche la nazione, voglio tutta questa torta per la mia fazione… Se vuoi andare in paradiso muori in questo inferno o ti uccido o vengo ucciso no non resto fermo. Si vis pacem para bellum, le valchirie in coro, noi contro di loro, For Honor!”

La canzone di MadMan, intitolata For Honor è un graffiante urlo di rivincita; una prova di forza di chi si è fatto strada combattendo con onore e determinazione. Il testo scritto dal rapper è ispirato ai valori di For Honor in cui i protagonisti scendono in campo per un epico scontro in cui l’unica strategia da applicare è quella che porta alla vittoria sul nemico. Ad accompagnare la canzone c’è un videoclip dai toni epici e crudi in cui il testo vive nelle immagini tratte dal gioco. Combattimenti, armature e scontri che sono la metafora della vita secondo il pensiero del ventottenne rapper pugliese, in cui l’onore è un principio da seguirecome primo comandamento. Una sovrapposizione tra reale e virtuale, un incipit avvincente ed un crescendo ritmato, creano un potente gioco di immagini e suoni in cui a fare da assoluto protagonista è For Honor.