Ubisoft replica alle critiche ricevute per la Beta di Ghost Recon: Wildlands

Sebbeneriponga molta fiducia in, la recente Closed Beta del nuovo open world della compagnia francese ha incassato un inaspettato numero di lamentele da parte di diversi giocatori dichiaratisi insoddisfatti del titolo.

Come molti utenti hanno fatto notare su reddit, il nuovo open world di Ubisoft non è riuscito a convincere sotto diversi aspetti, presentando -a detta dei giocatori- una mappa grande ma povera di contenuti (missioni escluse), e un gameplay fin troppo distante da quello tipico della serie Ghost Recon.

Un impiegato di Ubisoft ha quindi voluto prendere le difese del gioco, replicando alle varie accuse su reddit. "La Beta non è un prodotto finito, e stiamo lavorando sodo per apportare miglioramenti prima del lancio", le sue dichiarazioni. "Se può farvi sentire meglio, ci sono state delle modifiche basate sul feedback ricevuto. Riferisco al team di sviluppo tutto ciò che sento dire su vari portali, e loro fanno del loro meglio per apportare aggiustamenti e ottimizzazioni in base al vostro feedback".

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands uscirà il 7 marzo su PC, PS4 e Xbox One. Avete provato la Closed Beta del nuovo gioco targato Ubisoft? Quali sono state le vostre impressioni?