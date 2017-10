Dalle prime ore di questa mattina,è al lavoro per migliorare l'infrastruttura server dei suoi giochi. Nel momento in cui scriviamo, i lavori sono ancora in corso e il publisher ha comunicato che le operazioni di manutenzione termineranno alle 14:00, ora italiana.

La manutenzione ha coinvolto tutti i principali titoli Ubisoft, tra cui For Honor, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands e Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Fino al termine dei lavori sarà possibile utilizzare le funzionalità single player dei giochi ma non si riuscirà a giocare online e accedere a classifiche e statistiche multiplayer.