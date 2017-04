ha annunciato l'apertura di due nuovi studi di sviluppo in Europa, più precisamente in Germania (a Berlino) e in Francia (Bordeaux). I piani prevedono l'assunzione di 100 nuovi dipendenti nel primo anno di attività.

Entrambi i team lavoreranno sui principali franchise di Ubisoft, nello specifico lo studio di Bordeaux si occuperà di prodotti come Just Dance, Ghost Recon e Steep mentre il nuovo studio tedesco svilupperà nuovi progetti Tripla A per PC e console insieme a Blue Byte.

Il publisher francese continua a puntare sull'Europa come territorio per lo sviluppo di giochi e la ricerca di nuovi talenti, una strategia che potrebbe portare a ulteriori espansioni nel prossimo futuro.