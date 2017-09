Ubisoft si espande in territorio canadese con l'apertura di un nuovo studio

Nelle scorse ore,ha annunciato la volontà di espandere le sue attività nel Quebec pianificando la creazione di 1.000 nuovi posti di lavoro nella provincia canadese entro l'anno 2027. Per fare ciò, la compagnia francese ha intenzione di aprire un nuovo studio nella città di Saguenay, ad est di Montreal.

"Ubisoft Saguenay è un progetto improntato sul futuro" sono state le parole del CEO di Ubisoft Montreal, Yannis Mallat. "Lo sviluppo di esperienze interconnesse che permettano a milioni di persone di incontrarsi e interagire sulle piattaforme di gioco online è motivo di traino non solo per Ubisoft, ma per l'intera industria videoludica".

Come rivelato da Mallat, la nuova sede sarà dunque focalizzata sulle tecnologie e i servizi online. Le divisioni Ubisoft Montreal e Quebec City sono responsabili della realizzazione di titoli come quelli della serie Assassin's Creed, Far Cry Primal, Far Cry 4 e Watch_Dogs 2, e l'annuncio odierno comunica un'espansione che introdurrà rispettivamente 675 e 200 nuovi posti di lavoro. Il titolo più atteso in sviluppo presso la sede di Montreal è Assassin's Creed Origins, previsto per il 27 ottobre 2017 su PC, Xbox One e PlayStation 4.