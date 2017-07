Come già sappiamo, l'uscita di, prevista inizialmente per il 2017, è stata invece rimandata al 2018. Pur non avendone spiegato nei dettagli il motivo, il team ritiene che la scelta sia saggia, tuttavia, stando alle parole di, anchepotrebbe trarre vantaggio da questo rinvio.

"Chiaramente, il fatto che Red Dead Redemption 2 non sia previsto per il 2017 è un fattore positivo per il nostro anno fiscale 2018", ha dichiarato il CFO di Ubisoft oggi, riguardo ai guadagni della compagnia. "L'assenza di questo titolo ci offre una finestra di lancio più favorevole per alcuni dei nostri giochi", spiega. In ogni caso, secondo Martinez è ancora troppo presto per prevedere quale sarà l'impatto di Red Dead Redemption 2 sul mercato.