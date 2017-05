Ubisoft smentisce gli ultimi rumor su Far Cry

Nella giornata di ieri, si sono diffuse voci riguardo il: Ubisoft ha pubblicato sui suoi canali social un'immagine relativa a, ambientazione già vista in. In tanti hanno pensato a una riedizione del gioco o a un nuovo titolo della serie, il publisher francese ha però smentito tutto.

GameInformer USA ha contattato la società francese per chiarimenti in merito, un portavoce del publisher ha dichiarato che si è trattato solamente di un post per ricordare un grande titolo del catalogo Ubisoft, un "salto indietro nel tempo" per rendere omaggio ad uno dei giochi più amati degli ultimi anni.

Al momento non sembrano dunque esserci novità in arrivo per quanto riguarda il futuro di Far Cry, anche se Ubisoft assicura che il brand non sarà abbandonato, anche alla luce del successo commerciale di Far Cry 4 e Far Cry Primal.