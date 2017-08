Ubisoft spiega come Skull & Bones sarà diverso da Black Flag

In una recente intervista concessa a Gamespot , il creative director diJustin Farren ha dichiarato che il gioco differirà danelle sue premesse fondamentali, nonostante la presenza in entrambi i giochi delle battaglie navali.

"Assassin's Creed è un'esperienza di gioco che vuole mettervi nei panni di un assassino in mezzo alla folla, concentrandosi su questa sensazione specifica, mentre con Skull & Bones puntiamo a obiettivi differenti. Volevamo realizzare qualcosa che trasmettesse tutta la potenza di queste navi enormi. Come avrete avuto modo di notare, stiamo curando ogni minimo dettaglio delle imbarcazioni e dell'equipaggio. La navi saranno così ricche di particolari che sembreranno a loro volta dei personaggi dotati di vita propria." afferma Justin Farren.

In un'altra intervista, invece, il Managing Director di Ubisoft Singapore Olivier de Rotalier aveva dichiarato l'obiettivo di supportare Skull & Bones addirittura per i prossimi 10/15 anni. Ricordiamo che il titolo è atteso per il 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4, gli interessati possono iscriversi per partecipare alle future fasi Alpha e Beta.