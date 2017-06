Ubisoft svela la line-up per l'E3 2017: Far Cry 5, Assassin's Creed, The Crew 2

annuncia i suoi piani per l’E3 2017, tra cui nuove informazioni su, nuovi dettagli sulle ultime versioni di. Inoltreoffrirà nuovi titoli su diverse piattaforme, e terrà visitatori e spettatori impegnati con una settimana ricca di intrattenimento.

"L’E3 è un momento di emozione e orgoglio, non solo per Ubisoft ma per l’intera industria," ha dichiarato Yves Guillemot, CEO e co-founder di Ubisoft. “In definitiva, i nostri giochi sono il risultato degli sforzi creativi dei nostri talentuosi team di tutto il mondo, delle collaborazioni con i grandi nomi dell’intrattenimento e del contributo dei nostri stessi giocatori. Per questo motivo non vediamo l’ora di accogliere i migliaia di appassionati all’E3 di quest’anno e i milioni che ci guarderanno da casa, e far scoprire loro il nostro impegno nella creazione di mondi di gioco e la nuova line-up che abbiamo confezionato.”

Per iniziare i festeggiamenti, la Conferenza E3 2017 di Ubisoft si terrà il 12 giungo a partire dalle 22:00 ora italiana. Il pre-show della durata di 40 minuti inizierà alle 21:20. Sia il pre-show che la conferenza verranno trasmessi in diretta e potranno essere seguiti sui canali YouTube e Twitch di Everyeye.it con il commento in italiano. Invece, dal 13 al 15 giugno, i visitatori dell’E3 potranno vedere e provare i novi titoli Ubisoft nel booth (#1623, South Hall, LACC) e partecipare ad una serie di attività in loco.

Per dimostrare i continui sforzi per concentrarsi sui giocatori durante l’E3, anche quest’anno Ubisoft selezionerà 55 nuovi Star Players tra i fan più appassionati che proveranno l’esperienza VIP E3 a Los Angeles. In aggiunta, Ubisoft Club premierà I giocatori che visiteranno l’Ubisoft booth con contenuti speciali in-game. I partecipanti potranno visitare anche l'Ubi Workshop (booth #1847 nell’area shopping all’interno della South Hall del LACC), che ospiterà nuovi capi di abbigliamento, nuovi accessori oggetti da collezione. Per coloro che seguiranno lo show da casa, Ubisoft Club avrà un hub E3 online dove i fan potranno ricevere novità durante tutta la settimana e trovare nuovi contenuti per i loro giochi.