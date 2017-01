Ubisoft svela il programma del Tom Clancy's Rainbow Six Siege Invitational

annuncia il programma completo del, il più grande torneo al mondo di, al quale parteciperanno i migliori giocatori su Xbox One e PC, che competeranno per un premio di $200,000.

Ubisoft rivela inoltre il primo contenuto del Year 2: Operazione Velvet Shell. Operazione Velvet Shell include una nuova mappa e due nuovi Operatori spagnoli e sarà mostrata durante i Six Invitational. I giocatori potranno sintonizzarsi e vedere il livestream dal 3 al 5 febbraio sul canale Twitch di Rainbow Six Siege e sul canale YouTube di Rainbow Six Pro League.

La panoramica del programma del Six Invitational è disponibile qui sotto. Il programma completo contenente le informazioni riguardanti il panel sviluppatori e Q&A è disponibile a questo indirizzo.

3 Febbraio ore 16.00 – PC e Xbox One quarti di finale

4 Febbraio ore 16.00 – PC e Xbox One semi-finali

5 Febbraio ore 16.00 – Operazione Velvet Shell live demo e PC e Xbox One finali

I biglietti per assistere all'evento Six Invitational a Montreal sono disponibili per la vendita. I fan possono acquistarli online cliccando qui.