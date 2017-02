Ubisoft svela tutti i contenuti della Open Beta di Ghost Recon Wildlands

annuncia che la Open Beta disarà disponibile per tutti i giocatori dal 23 al 27 febbraio su console e PC. I giocatori impazienti di giocare nei panni dei Ghost e di domare le Wildlands potranno accedere al preload della Open Beta da lunedì 20 febbraio.

Ogni giocatore che parteciperà a questa Open Beta avrà accesso alla missione esclusiva "Unidad Conspiracy", giocando la versione finale del gioco entro il 31 marzo usando lo stesso account Ubisoft. Durante questa missione esclusiva, i giocatori dovranno far scoppiare una guerra tra l’Unidad, la milizia locale corrotta, e il cartello di Santa Blanca.

L’Open Beta introdurrà i giocatori a due provincie tra le 21 presenti nel gioco: Itacua, una provincia fiorente e montuosa, dove l’influenza del cartello è meno forte e perfetta per poter affinare le proprie capacità da cecchino e iniziare l’avventura nelle Wildlands. Montuyoc, la seconda provincia disponibile nella Open Beta, si trova su un altopiano innevato ed è molto più impegnativa, infatti solo i giocatori che riusciranno a sconfiggere i boss di Itacua guadagneranno abbastanza esperienza e capacità per riuscire ad affrontare quest’area che ospita il centro di addestramento dei soldati d’elite del cartello di Santa Blanca. Ovviamente i giocatori potranno decidere di affrontare direttamente Montuyoc, senza prima liberare Itacua, ma a loro rischio e pericolo.

Così come nel gioco finale, tutti i contenuti della Open Beta potranno essere giocati con tre amici sulla stessa piattaforma attraverso la modalità cooperativa per quattro giocatori o in singolo. I giocatori potranno utilizzare liberamente una grande varietà di veicoli, equipaggiamento tattico e armi per portare a termine il proprio lavoro. Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands è ambientato in Bolivia, nel più grande open world mai creato da Ubisoft per un gioco action-adventure. A pochi anni di distanza da oggi, il paese è stato trasformato in un narco-stato per mano del violento cartello della droga chiamato Santa Blanca. I giocatori avranno il compito di smantellare il cartello con ogni mezzo a loro diposizione: l’enorme e reattivo open world incoraggia vari stili di gioco, lasciando ai giocatori la libertà di scegliere come portare a termine le missioni.