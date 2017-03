Ubisoft: lo sviluppo del gioco di Avatar non avrà alcun impatto su The Division

A metà settimana,ha annunciato un nuovo videogioco dedicato ad, in fase di sviluppo negli studi di, team responsabile di. Questo impegno rappresenterà un problema per il supporto al gioco? Al questo ha risposto un portavoce della casa francese.

Un portavoce di Ubisoft ha così commentato la vicenda sulle pagine di Eurogamer.net: "Avatar è un progetto che vede alla guida un team dedicato, Massive Entertainment sta assumendo nuovi dipendenti per lavorare au questo titolo. Lo sviluppo di Avatar non avrà alcun impatto sul team di The Division e i nostri piani per il supporto a lungo termine non sono cambiati. Presto ci saranno altre novità sul mondo di The Division."

Ubisoft Massive curerà quindi entrambi i progetti, per i prossimi mesi sono attesi nuovi update per The Division mentre la finestra di lancio di Avatar è ancora avvolta nel mistero.