Ufficiale: Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age uscirà in Occidente nel 2018

Il momento tanto atteso dai fan didi tutto il mondo è finalmente arrivato: con un video pubblicato sul canale ufficiale di YouTube, Yuji Horii ha annunciato chearriverà anche in occidente.

Nel filmato, il game designer dichiara che i lavori di localizzazione sono già stati avviati. Sebbene l'attesissimo JRPG contenga parecchie linee di testo, il team è duramente al lavoro per consegnarlo ai giocatori europei e americani. Al momento non sono state ancora specificate le piattaforme d'arrivo per il titolo, che è disponibile da oggi in Giappone su PlayStation 4 e 3DS, mentre è attualmente in sviluppo anche una versione per Nintendo Switch.

Giunge inoltre conferma che Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age verrà localizzato in inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco.