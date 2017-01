Ultimate Marvel vs Capcom 3 esce il 7 marzo su PC e Xbox One

Già disponibile da dicembre su PlayStation 4, uscirà anche su PC e Xbox One il prossimo 7 marzo in formato digitale. Nello stesso giorno, sarà pubblicata anche l' edizione fisica del gioco , che sarà distribuita in tiratura limitata esclusivamente presso i centri Gamestop.

Questa versione limitata del picchiaduro conterrà una copia fisica del gioco, una copertina rinnovata, e un esclusivo fumetto con i disegni originali di Sean Chen e Gerardo Sandoval di Marvel Comics.

La versione digitale di Ultimate Marvel vs Capcom 3 è disponibile ora per PlayStation 4 al costo di 24,99 euro; il gioco arriverà su PC e Xbox One allo stesso prezzo di lancio. Nel 2017 arriverà inoltre Marvel vs Capcom: Infinite, quarto capitolo della serie che ha ormai superato le sette milioni di copie vendute in tutto il mondo.