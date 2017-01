Ultimate Marvel vs. Capcom 3: svelati i requisiti della versione PC

Aggiornando la pagina ufficiale di Steam dedicata ad Ultimate Marvel vs. Capcom 3, lo sviluppatore nipponico ha svelato i requisiti per la versione PC. Il titolo fu pubblicato originariamente su PlayStation 3, Xbox 360 e PS Vita, mentre arriverà per la prima volta su PC il prossimo 7 marzo.

Come prevedibile, il picchiaduro crossover tra i super eroi Marvel e i personaggi dei videogiochi Capcom non richiederà configurazioni all’ultimo grido: secondo la casa giapponese, infatti, per godere di un’esperienza ottimale sarà sufficiente disporre di un processore Intel Core2Quad a 2.7GHz ed una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 560

Di seguito vi riportiamo l’elenco completo dei requisiti per Ultimate Marvel vs. Capcom 3:

Requisiti minimi:

OS: Windows 7 SP1 / Windows 8.1

CPU: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, o superiore

Memoria: 2 GB RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX260, o superiore

DirectX: Versione 9.0c

Network: Connessione internet a banda larga

Spazio: 16 GB di spazio disponibile

Audio: Scheda audio compatibile con DirectSound (con supporto a DirectX 9.0c o superiore)

Note aggiuntive: Si raccomanda un pad originale Xbox 360 per PC.

Requisiti raccomandati:

OS: Windows 7 SP1 / Windows 8.1

CPU: Intel Core 2 Quad 2.7 GHz, o superiore

Memoria: 4 GB RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 560, o superiore

DirectX: Versione 9.0c

Network: Connessione internet a banda larga

Spazio: 16 GB di spazio disponibile

Audio: Scheda audio compatibile con DirectSound (con supporto a DirectX 9.0c o superiore)

Note aggiuntive: Si raccomanda un pad originale Xbox 360 per PC.

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 è già disponibile per PlayStation 4, mentre è atteso su PC e Xbox One il prossimo 7 marzo.