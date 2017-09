Ultime ore per acquistare Last Day of June in promozione su Steam

di(divisione editoriale del Gruppo Digital Bros) e, è ancora disponibile su Steam in promozione lancio con un prezzo scontato del 10%.

Fino a domani, giovedì 14 settembre (incluso), il gioco indie, nato dalla collaborazione del celebre creative director Massimo Guarini, del musicista Steven Wilson e dell’autrice/regista Jess Cope, sarà disponibile a soli €17.99 e, per ogni copia acquistata, sarà possibile avere in omaggio un altro capolavoro indie di 505 Games: Brothers – A Tale of Two Sons­.

Questa emozionante esperienza interattiva, caratterizzata da ottimi voti sia Steam che Metacritic, è una commovente avventura che vedrà il giocatore passare da semplice spettatore dell'idilliaca gita di Carl e June a protagonista della loro storia, impegnato nella ricerca della corretta sequenza di eventi per tentare di salvare la vita di June. I giocatori dovranno risolvere puzzle emotivamente stimolanti per cambiare il corso degli eventi, ponendosi costantemente la domanda: “Cosa saresti disposto a fare per salvare chi ami?” e vivendo sulla propria pelle le conseguenze delle loro scelte.

Per celebrare l’imminente fine di questa offerta viene reso disponibile inoltre il terzo e ultimo episodio dell’esclusivo documentario Making of, The mechanics of emotion. In questo video, Massimo Guarini e il resto del team Ovosonico, analizzano i diversi aspetti del loro gioco; dalle meccaniche di gameplay al meraviglioso aspetto visivo ispirato all’arte impressionista e tutto ciò che ha permesso a Last Day of June di raggiungere un nuovo livello nel coinvolgimento emotivo dei giocatori.