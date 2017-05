Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers: un video mostra la modalità online

Il canale YouTube "GameXplain" ha pubblicato un video gameplay che mostra il comparto multiplayer online diper Nintendo Switch, ora disponibile in tutti i negozi.

Il video permette di dare uno sguardo approfondito ai match online e alle opzioni del comparto multigiocatore in rete. Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers è una riedizione dello storico picchiaduro Capcom, tra le novità troviamo anche due personaggi extra, Violent Ken e Evil Ryu, oltre alla modalità in prima persona Way of the Hado, Gallery e supporto per il multiplayer in locale e online.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers per Switch, il gioco è ora disponibile in esclusiva sulla nuova console Nintendo.